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, источник: Volga News

В Большой Глушице ночью тушили крупный пожар в торговом павильоне

В среду, 21 марта, в 3:14 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Октябрьской в с. Большая Глушица.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. В его тушении участвовали три человека, которые полностью ликвидировали возгорание в 3:30. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

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