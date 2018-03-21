В Большой Глушице ночью тушили крупный пожар в торговом павильоне

Площадь пожара составила 50 кв. метров. В его тушении участвовали три человека, которые полностью ликвидировали возгорание в 3:30. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.