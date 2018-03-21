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, источник: Baikal-info.ru

Ангарский бизнесмен осуждён за сокрытие налогов на 10 млн рублей

Ангарский городской суд признал виновным руководителя ООО «ПромТопливо» по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Как сообщает 21 марта 2018 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, бизнесмен не выплатил налоги в размере около 10 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, являвшийся распорядителем имущества и финансовых средств ООО «ПромТопливо», желая обезопасить себя от возможных проверок и скрыть свою причастность к деятельности подконтрольной ему организации, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью на свою знакомую, которая фактически не руководила компанией. Зная о налоговых долгах, бизнесмен их не выплатил, а заключил договор с компанией, где также фактически исполнял обязанности руководителя, и деньги, причитающиеся ООО «ПромТопливо», были перечислены на счет третьего лица, минуя арестованный налоговым органом расчётный счёт организации.

Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 350 тыс. рублей, также удовлетворены требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением за счёт его личного имущества, арестованного ранее.

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