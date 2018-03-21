Ангарский бизнесмен осуждён за сокрытие налогов на 10 млн рублей

Как сообщает 21 марта 2018 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, бизнесмен не выплатил налоги в размере около 10 млн рублей.
Следствием и судом установлено, что обвиняемый, являвшийся распорядителем имущества и финансовых средств ООО «ПромТопливо», желая обезопасить себя от возможных проверок и скрыть свою причастность к деятельности подконтрольной ему организации, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью на свою знакомую, которая фактически не руководила компанией. Зная о налоговых долгах, бизнесмен их не выплатил, а заключил договор с компанией, где также фактически исполнял обязанности руководителя, и деньги, причитающиеся ООО «ПромТопливо», были перечислены на счет третьего лица, минуя арестованный налоговым органом расчётный счёт организации.
Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 350 тыс. рублей, также удовлетворены требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением за счёт его личного имущества, арестованного ранее.
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