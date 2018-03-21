Ангарский бизнесмен осуждён за сокрытие налогов на 10 млн рублей

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, являвшийся распорядителем имущества и финансовых средств ООО «ПромТопливо», желая обезопасить себя от возможных проверок и скрыть свою причастность к деятельности подконтрольной ему организации, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью на свою знакомую, которая фактически не руководила компанией. Зная о налоговых долгах, бизнесмен их не выплатил, а заключил договор с компанией, где также фактически исполнял обязанности руководителя, и деньги, причитающиеся ООО «ПромТопливо», были перечислены на счет третьего лица, минуя арестованный налоговым органом расчётный счёт организации.