В Екатеринбурге росгвардейцы задержали наркодилеров

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 21 марта, наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение, что рядом с одним из домов по улице Совхозной требуется помощь сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

Незамедлительно выехав для проверки поступившей информации, по указанному адресу были замечены мужчина и женщина, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться во дворах.

Сотрудниками войск правопорядка было принято решение проверить данных граждан на нахождение в розыске. При попытке скрыться девушка выбросила в снег находившуюся у нее сумочку.

Подозрительные граждане были остановлены. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которой, из выброшенной сумочки, были изъяты 491 пластиковый пакет «зип-лок» с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое вещество отправлено на экспертизу, задержанные доставлены сотрудниками Росгвардии в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.