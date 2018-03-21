Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде России заявили: Скрипаля вместе с дочкой убьют
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
Названы самые опасные автомобили в мире
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
, источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали наркодилеров

Изъятое вещество отправлено на экспертизу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 21 марта, наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение, что рядом с одним из домов по улице Совхозной требуется помощь сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

Незамедлительно выехав для проверки поступившей информации, по указанному адресу были замечены мужчина и женщина, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться во дворах.

Сотрудниками войск правопорядка было принято решение проверить данных граждан на нахождение в розыске. При попытке скрыться девушка выбросила в снег находившуюся у нее сумочку.

Подозрительные граждане были остановлены. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которой, из выброшенной сумочки, были изъяты 491 пластиковый пакет «зип-лок» с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое вещество отправлено на экспертизу, задержанные доставлены сотрудниками Росгвардии в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

© Служба новостей «АПИ».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В 2018 году начнется проектирование более 50 участков уральских дорог, нуждающихся в капремонте
Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь