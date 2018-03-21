В Екатеринбурге росгвардейцы задержали наркодилеров
Изъятое вещество отправлено на экспертизу.
Изъятое вещество отправлено на экспертизу.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 21 марта, наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение, что рядом с одним из домов по улице Совхозной требуется помощь сотрудников полиции. Об этом сообщает
Незамедлительно выехав для проверки поступившей информации, по указанному адресу были замечены мужчина и женщина, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться во дворах.
Сотрудниками войск правопорядка было принято решение проверить данных граждан на нахождение в розыске. При попытке скрыться девушка выбросила в снег находившуюся у нее сумочку.
Подозрительные граждане были остановлены. На место происшествия была вызвана
Изъятое вещество отправлено на экспертизу, задержанные доставлены сотрудниками Росгвардии в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
© Служба новостей «АПИ».
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