В Башкирии за мошенничество осудили бывшую заведующую детсада
В Башкирии за мошенничество осудили бывшую заведующую детсада.
В Башкирии за мошенничество осудили бывшую заведующую детсада.
Как сообщает прокуратура республики, женщину признали виновной (ч.3 ст. 159 УК РФ) и назначили 2 года условного срока.
В суде установили, что с 2014 по 2016 годы обвиняемая фиктивно трудоустроила на несколько должностей свою дочь и распорядилась о начислении ей заработка.
-Фактически девушка не могла выполнять трудовые функции в детском саду, так как обучалась в медицинском университете в Уфе. Незаконно начисленным заработком в размере свыше 90 тысяч рублей заведующая распорядилась по своему усмотрению., — уточнили в
Подсудимая признала вину в совершении преступления и возместила ущерб.
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