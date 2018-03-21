В Башкирии за мошенничество осудили бывшую заведующую детсада.

Как сообщает прокуратура республики, женщину признали виновной (ч.3 ст. 159 УК РФ) и назначили 2 года условного срока.

В суде установили, что с 2014 по 2016 годы обвиняемая фиктивно трудоустроила на несколько должностей свою дочь и распорядилась о начислении ей заработка.

-Фактически девушка не могла выполнять трудовые функции в детском саду, так как обучалась в медицинском университете в Уфе. Незаконно начисленным заработком в размере свыше 90 тысяч рублей заведующая распорядилась по своему усмотрению., — уточнили в пресс-службе ведомства.