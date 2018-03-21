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, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего 48-летнего мужчину ищут в Целинском районе

Пропавшего 48-летнего Дмитрия Велиева разыскивают полицейские в Целинском районе Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 17 марта мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид — 50 лет, рост — 175−180 см, среднего телосложения, высокий лоб, темные волосы, короткая стрижка.

В день исчезновения Дмитрий Велиев был одет в черную куртку с капюшоном, брюки того же цвета брюки и калоши.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86371) 9−18−58, 8 918−564−24−26 или 02.

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