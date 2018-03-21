Пропавшего 48-летнего мужчину ищут в Целинском районе

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 17 марта мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид — 50 лет, рост — 175−180 см, среднего телосложения, высокий лоб, темные волосы, короткая стрижка.

В день исчезновения Дмитрий Велиев был одет в черную куртку с капюшоном, брюки того же цвета брюки и калоши.