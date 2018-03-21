Под Волгоградом в ДТП с «КамАЗом» и «Ладой» погибло два человека
Два человека скончались в результате столкновения большегруза и «Лады» в Суровикинском районе Волгоградской области 20 марта.
Два человека скончались в результате столкновения большегруза и «Лады» в Суровикинском районе Волгоградской области 20 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла около 19:40. 68-летний водитель «Лады» ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский». На 118 километре он выбрал небезопасную скорость движения, вылетел на встречную полосу и протаранил «КамАЗ» с полуприцепом.
В результате аварии водитель «Лады» и его 65-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.