Под Волгоградом в ДТП с «КамАЗом» и «Ладой» погибло два человека

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла около 19:40. 68-летний водитель «Лады» ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский». На 118 километре он выбрал небезопасную скорость движения, вылетел на встречную полосу и протаранил «КамАЗ» с полуприцепом.