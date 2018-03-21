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17:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом в ДТП с «КамАЗом» и «Ладой» погибло два человека

Два человека скончались в результате столкновения большегруза и «Лады» в Суровикинском районе Волгоградской области 20 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла около 19:40. 68-летний водитель «Лады» ехал по трассе «Волгоград — К. Шахтинский». На 118 километре он выбрал небезопасную скорость движения, вылетел на встречную полосу и протаранил «КамАЗ» с полуприцепом.

В результате аварии водитель «Лады» и его 65-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

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