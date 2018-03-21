В самарском Южном городе на стройке рухнул кран
Только по случайности никто не пострадал.
Только по случайности никто не пострадал.
В среду, 21 марта, около 11:00 в микрорайоне Южный город рухнул строительный кран. Об этом сообщают очевидцы.
Кран находился на стройплощадке и по некоторым данным, демонтировался. В процессе этого он внезапно накренился и упал. Стрела крана задела несколько балконов соседнего строящегося здания.
По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет. Сейчас выясняются причины аварии.
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