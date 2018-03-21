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, источник: Publika.md

Легендарный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой

Известный советский хоккеист Юрий Шаталов покончил жизнь самоубийством. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: Publika.md

О кончине знаменитого спортсмена 20 марта рассказала пресс-служба ветеранского клуба «Легенды хоккея», цвета которого защищал Шаталов.

«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб “Легенды хоккея” выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорилось в послании «Легенд хоккея».

По сведениям Mash, Шаталов покончил с собой. Указывается, что спортсмен страдал от тяжелого хронического заболевания, пишет znak.com.

«После того, как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил», — говорится в сообщении телеграм-канала. В Следственном комитете пока не комментируют обстоятельства трагедии.

За свою спортивную карьеру Шаталов в составе сборной СССР становился чемпионом мира, участником Суперсерии против Канады1972 года и Серии-1974. На клубном уровне он выступал за ЦСКА и «Крылья Советов» и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталов является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

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