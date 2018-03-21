Легендарный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой

Источник: Publika.md

О кончине знаменитого спортсмена 20 марта рассказала пресс-служба ветеранского клуба «Легенды хоккея», цвета которого защищал Шаталов.

«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб “Легенды хоккея” выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорилось в послании «Легенд хоккея».

По сведениям Mash, Шаталов покончил с собой. Указывается, что спортсмен страдал от тяжелого хронического заболевания, пишет znak.com.

«После того, как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил», — говорится в сообщении телеграм-канала. В Следственном комитете пока не комментируют обстоятельства трагедии.