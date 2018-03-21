Легендарный хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой
Известный советский хоккеист Юрий Шаталов покончил жизнь самоубийством. Об этом сегодня сообщает
Известный советский хоккеист Юрий Шаталов покончил жизнь самоубийством. Об этом сегодня сообщает
О кончине знаменитого спортсмена 20 марта рассказала
«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб “Легенды хоккея” выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорилось в послании «Легенд хоккея».
По сведениям Mash, Шаталов покончил с собой. Указывается, что спортсмен страдал от тяжелого хронического заболевания, пишет znak.com.
«После того, как
За свою спортивную карьеру Шаталов в составе сборной СССР становился чемпионом мира, участником Суперсерии против Канады1972 года и Серии-1974. На клубном уровне он выступал за ЦСКА и «Крылья Советов» и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталов является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.