Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
, источник: Интерфакс

Из-за распыления баллончика с газом в Волоколамске пострадали более 20 школьников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Более двадцати детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске, трое госпитализированы, сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.

Источник: Reuters
Читайте также
В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям

«В школе № 2 в Волоколамске, по предварительной информации, был распылен из баллончика газ раздражающего действия, пострадали более 20 детей», — сказал собеседник агентства. По его словам, трое пострадавших были госпитализированы.

Источник добавил, что угрозы жизни пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь