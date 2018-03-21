Из-за распыления баллончика с газом в Волоколамске пострадали более 20 школьников
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Более двадцати детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске, трое госпитализированы, сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.
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