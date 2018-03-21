Женщина совершила пять краж в гардеробе новосибирской школы

Пять заявление от родителей учеников новосибирской школы № 120 на улице Дуси Ковальчук, 85 поступило полицейским. Из карманов верхней одежды и школьного рюкзака, оставленных в гардеробе, пропали вещи.

— Кража была совершена 20 марта с 12.21 до 13.10. Похищены золотые серьги, перчатки, деньги, — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как кражи совершает женщина. На вид ей 35 лет, худощавого телосложения, лицо европейского типа, волосы черные чуть ниже плеч.

Разыскиваемая в момент совершения преступления была одета в темно-синюю куртку, синюю вязаную шапку с помпоном, на ней были очки в толстой коричневой оправе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража».