Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
«Не ходите, дети»: многодетная мама о жизни в ЮАР
Захарова: информационные атаки Британии на Россию объяснимы
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
, источник: Комсомольская правда

Женщина совершила пять краж в гардеробе новосибирской школы

Похищены золотые серьги, перчатки и деньги.

Пять заявление от родителей учеников новосибирской школы № 120 на улице Дуси Ковальчук, 85 поступило полицейским. Из карманов верхней одежды и школьного рюкзака, оставленных в гардеробе, пропали вещи.

— Кража была совершена 20 марта с 12.21 до 13.10. Похищены золотые серьги, перчатки, деньги, — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как кражи совершает женщина. На вид ей 35 лет, худощавого телосложения, лицо европейского типа, волосы черные чуть ниже плеч.

Разыскиваемая в момент совершения преступления была одета в темно-синюю куртку, синюю вязаную шапку с помпоном, на ней были очки в толстой коричневой оправе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража».

Если вам что-либо известно о личности разыскиваемой, сообщите об этом в отдел полиции № 3 «Заельцовский» по телефонам: 232−10−74, 232−10−02. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Под Тамбовом 22 человека отравились парами серной кислоты
Под Тамбовом в "цыганском посёлке" 22 человека отравились неизвестным газом
Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь