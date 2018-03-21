В отношении Антона Удальева возбуждено уголовное дело
СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении зампредседателя правительства — руководителя региональной службы по тарифам Антона Удальева.
СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении зампредседателя правительства — руководителя региональной службы по тарифам Антона Удальева.
По данным источника «Ъ», сейчас сотрудники СУ СКР и оперативники ФСБ проводят следственные действия в помещениях РСТ, сам господин Удальев и его заместитель Татьяна Русакова доставлены на допрос. В РСТ возбуждение уголовного дела подтвердили, пояснив, что оказывают «полное содействие следствию».
По данным «Ъ», уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Пермского края. Зимой заместитель прокурора Владимир Черкасов направил их в СУ СКР для решения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела.
В действиях господина Удальева прокуратура усмотрела признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Речь якобы идет о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний.
В итоге с сентября по конец ноября прошлого года они не могли реализовывать в полном объеме свои права и не дополучили от 2 до 20 млн руб. в итоге материальный ущерб был причинен ООО «Энергоэффект».
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