В отношении Антона Удальева возбуждено уголовное дело

По данным источника «Ъ», сейчас сотрудники СУ СКР и оперативники ФСБ проводят следственные действия в помещениях РСТ, сам господин Удальев и его заместитель Татьяна Русакова доставлены на допрос. В РСТ возбуждение уголовного дела подтвердили, пояснив, что оказывают «полное содействие следствию».

По данным «Ъ», уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Пермского края. Зимой заместитель прокурора Владимир Черкасов направил их в СУ СКР для решения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела.

В действиях господина Удальева прокуратура усмотрела признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Речь якобы идет о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний.