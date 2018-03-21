Воронежскую область наводнили фальшивые деньги

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе полицейские изъяли из оборота шесть фальшивых денежных купюр различного номинала. Подделки попались во время проверки сданной в банк выручки сетевых магазинов.

— Изъятые купюры отправили на экспертизу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. — По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полиция напоминает жителям области, как вести себя, если вы сомневаетесь в подлинности денег:

— Ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ею расплатиться, так как в этом случае вы сознательно становитесь соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Изъятые из незаконного оборота поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

— для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.