Воронежскую область наводнили фальшивые деньги
Полиция просит жителей быть бдительными.
Полиция просит жителей быть бдительными.
На прошлой неделе полицейские изъяли из оборота шесть фальшивых денежных купюр различного номинала. Подделки попались во время проверки сданной в банк выручки сетевых магазинов.
— Изъятые купюры отправили на экспертизу, — рассказали в
Полиция напоминает жителям области, как вести себя, если вы сомневаетесь в подлинности денег:
— Ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ею расплатиться, так как в этом случае вы сознательно становитесь соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Изъятые из незаконного оборота поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:
— для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.
— для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.
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