Два фермера замерзли насмерть в поле по дороге на работу в Верхнеуральском районе
По факту смерти мужчины и женщины начата доследственная проверка.
По факту смерти мужчины и женщины начата доследственная проверка.
В Верхнеуральском районе (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти двух местных жителей — тела мужчины и женщины обнаружены в поле неподалеку от поселка Кидышевский вечером во вторник, 20 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, мужчина и женщина, являлись работниками фермерского хозяйства, расположенного в 10 км от указанного поселка. В состоянии алкогольного опьянения в вечернее время накануне они возвращались из поселка в фермерское хозяйство, но заблудились. Причиной смерти является переохлаждение», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки проверки будет принято процессуальное решение.
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