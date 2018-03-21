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, источник: dostup1.ru

Два фермера замерзли насмерть в поле по дороге на работу в Верхнеуральском районе

По факту смерти мужчины и женщины начата доследственная проверка.

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти двух местных жителей — тела мужчины и женщины обнаружены в поле неподалеку от поселка Кидышевский вечером во вторник, 20 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, мужчина и женщина, являлись работниками фермерского хозяйства, расположенного в 10 км от указанного поселка. В состоянии алкогольного опьянения в вечернее время накануне они возвращались из поселка в фермерское хозяйство, но заблудились. Причиной смерти является переохлаждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки проверки будет принято процессуальное решение.

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