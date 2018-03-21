В результате ДТП в Омской области ВАЗ разорвало пополам

Сегодня, 21 марта, около 09:55 часов утра на 28-м км трассы Омск — Черлак произошло жуткое ДТП, в котором пострадала женщина. Как пояснили Om1.ru в УГИБДД УМВД России по Омской области, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь в сторону Омска, при обгоне выехал на встречную полосу. Здесь он на большой скорости столкнулся с грузовой «Газелью».