Председателя Федерации профсоюзов Татарстана заподозрили в подкупе

«По версии следствия, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория “Бакирово”, входящему в реестр учреждений санаторно-курортной системы профсоюзов республики, потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В дальнейшем, как считает следствие, между страховой компанией и санаторием был заключен соответствующий договор, согласно которому страховая компания обязуется при наступлении смерти Водопьяновой либо ее дожития до окончания договора произвести страховую выплату в ее пользу в размере страховой премии в сумме 500 тысяч рублей, уплаченной санаторием «Бакирово». В результате в апреле 2016 года Водопьянова, как установлено, получила выплату страховой суммы в связи окончанием срока действия договора.

В ходе обысков, проведенных в двух квартирах Водопьяновой в Казани и ее доме в селе Набережные Моркваши, изъята необходимая документация и денежные средства.

«Под давлением собранных доказательств Водопьянова написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денежных средств в 2009—2014 годах. Таким образом, причиненный ею ущерб может составить около 3 миллионов рублей», — отмечает ведомство.