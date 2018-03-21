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, источник: РИА Новости

Председателя Федерации профсоюзов Татарстана заподозрили в подкупе

КАЗАНЬ, 21 мар — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой, которая подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

«По версии следствия, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория “Бакирово”, входящему в реестр учреждений санаторно-курортной системы профсоюзов республики, потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В дальнейшем, как считает следствие, между страховой компанией и санаторием был заключен соответствующий договор, согласно которому страховая компания обязуется при наступлении смерти Водопьяновой либо ее дожития до окончания договора произвести страховую выплату в ее пользу в размере страховой премии в сумме 500 тысяч рублей, уплаченной санаторием «Бакирово». В результате в апреле 2016 года Водопьянова, как установлено, получила выплату страховой суммы в связи окончанием срока действия договора.

В ходе обысков, проведенных в двух квартирах Водопьяновой в Казани и ее доме в селе Набережные Моркваши, изъята необходимая документация и денежные средства.

«Под давлением собранных доказательств Водопьянова написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денежных средств в 2009—2014 годах. Таким образом, причиненный ею ущерб может составить около 3 миллионов рублей», — отмечает ведомство.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

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 Председателя Федерации профсоюзов Татарстана заподозрили в подкупе
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