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, источник: РИАЦ

В Волгограде во время закладки наркотиков задержан 21-летний парень

Накануне в Тракторозаводском районе полицейские во время закладки наркотического средства в тайник на улице Салтыкова-Щедрина был задержан 20-летний житель Ставропольского района.

— Установлено, что за один день молодой человек сделал несколько закладок на территории района, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. — В общей сложности полицейские изъяли из тайников 8 приготовленных к сбыту свертков с запрещенным к обороту веществом. Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим и содержит N-метилэфедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

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