В Волгограде во время закладки наркотиков задержан 21-летний парень

— Установлено, что за один день молодой человек сделал несколько закладок на территории района, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. — В общей сложности полицейские изъяли из тайников 8 приготовленных к сбыту свертков с запрещенным к обороту веществом. Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотическим и содержит N-метилэфедрон.