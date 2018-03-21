В Волгограде во время закладки наркотиков задержан 21-летний парень
Накануне в Тракторозаводском районе полицейские во время закладки наркотического средства в тайник на улице
Накануне в Тракторозаводском районе полицейские во время закладки наркотического средства в тайник на улице
— Установлено, что за один день молодой человек сделал несколько закладок на территории района, — сообщили в
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.
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