Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 21 мая
В районе нашли бешеную лису.
В районе нашли бешеную лису.
Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 21 мая. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. В районе нашли бешеную лису.
Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в селе Инкино. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах сел Лукьяново и Вергизаи.
Последний случай бешенства диких животных зарегистрирован на территории Бутурлинского района в декабре 2015 года.
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