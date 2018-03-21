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, источник: Newsroom24.ru

Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 21 мая

В районе нашли бешеную лису.

Источник: Reuters

Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 21 мая. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. В районе нашли бешеную лису.

Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в селе Инкино. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах сел Лукьяново и Вергизаи.

Последний случай бешенства диких животных зарегистрирован на территории Бутурлинского района в декабре 2015 года.

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