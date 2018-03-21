СМИ: подозреваемый во взрывах в Остине погиб при попытке задержания

Источник: Reuters

Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев.

Во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.