СМИ: подозреваемый во взрывах в Остине погиб при попытке задержания

Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев.
Во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.
По данным телеканала, подозреваемый привел в действие взрывное устройство, на месте происшествия были слышны выстрелы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.