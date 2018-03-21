Убийство студента раскрыли в Ростовской области

Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, о пропаже молодого человека заявили в полицию его родственники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что студент был убит. По подозрению в преступлении полицейские задержали троих знакомых потерпевшего.

Согласно данным следствия, молодые люди 1991, 1994 и 1999 года рождения узнали о наличии на счету их знакомого крупной суммы и решили завладеть ей.

Как сообщает следственное управление СКР, подозреваемые уговорили потерпевшего поехать с ними из Новочеркасска на машине якобы в ростовский аквапарк.

На территории Аксайского района молодые люди остановились возле лесополосы, где стали избивать знакомого, требуя от него паролей от банковских счетов и карт.

Получив отказ, злоумышленники зарезали студента, спрятали его тело и уехали. Затем они при помощи паспорта убитого сняли с его счета около 700 тыс. рублей.