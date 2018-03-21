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, источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области на границе с Казахстаном задержали нарушителя госграницы

29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России за незаконное пересечение госграницы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, ранее мужчине было запрещено въезжать на территорию страны до 2022 года из-за нарушения правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

В декабре прошлого года оно снова попытался въехать в Россию, однако на двустороннем пункте пропуска Вишневка в Палласовском районе Волгоградской области его не пропустили через границу.

Однако в феврале 2018 года ночью в четырех километрах от поселка Венгеловка Палласовского района мужчина вновь решил перейти границу. На территории России его встречали пограничники.

По факту незаконного пересечения иностранцем границы России возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.

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