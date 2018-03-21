В Волгоградской области на границе с Казахстаном задержали нарушителя госграницы

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, ранее мужчине было запрещено въезжать на территорию страны до 2022 года из-за нарушения правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

В декабре прошлого года оно снова попытался въехать в Россию, однако на двустороннем пункте пропуска Вишневка в Палласовском районе Волгоградской области его не пропустили через границу.

Однако в феврале 2018 года ночью в четырех километрах от поселка Венгеловка Палласовского района мужчина вновь решил перейти границу. На территории России его встречали пограничники.