В Волгоградской области на границе с Казахстаном задержали нарушителя госграницы
29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России за незаконное пересечение госграницы.
29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России за незаконное пересечение госграницы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В декабре прошлого года оно снова попытался въехать в Россию, однако на двустороннем пункте пропуска Вишневка в Палласовском районе Волгоградской области его не пропустили через границу.
Однако в феврале 2018 года ночью в четырех километрах от поселка Венгеловка Палласовского района мужчина вновь решил перейти границу. На территории России его встречали пограничники.
По факту незаконного пересечения иностранцем границы России возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.
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