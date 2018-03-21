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, источник: Вести - Новосибирск

Четверых бывших наркополицейских осудят за вымогательство и мошенничество

Силовики решили «крышевать» продавцов медицинских книжек, рассказали в прокуратуре.

Четверых бывших наркополицейских осудят за вымогательство и мошенничество, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В апреле 2016 года двое мужчина решили подзаработать шантажом продавцов поддельных медицинских книжек. В банду взяли и двоих работников подразделения специального назначения «Гром» УФСКН РФ по Новосибирской области.

15 апреля 2016 года двое фигурантов дела прибыли к одному из домов в Дзержинском районе под видом покупателей медицинских книжек. Встретились с «продавцом», предъявили удостоверения сотрудников уголовного розыска.

«После этого они сообщили потерпевшим заведомо ложные сведения об их уголовном преследовании (выезде следственной группы, предстоящих обысках, перспективе взятия под стражу), а для убедительности на одного из них надели наручники», — отметили в прокуратуре.

Чтобы «замять» дело потребовали 400 тысяч рублей и еженедельно передавать дополнительно по 25 тысяч. За три месяца заработали 700 тысяч рублей. Позже один из потерпевших перестал выходить на связь. Тогда силовики задержали второго участника бизнеса по продаже медкнижек. Его били, требовали сообщить местонахождение партнера, либо погасить долг за него.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал подельникам 9 300 рублей и ключи от своего автомобиля стоимостью 470 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «вымогательство с применением насилия, совершенных группой лиц по предварительному сговору».

На суде все фигуранты дела своей вины не признали.

Суд огласил приговор — один из участников группировки получил условный срок, остальные — от 2,5 до 3,8 лет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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