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, источник: ГТРК Башкортостан

Сразу 5 машин столкнулись в Иглинском районе

Крупное ДТП произошло сегодня, 21 марта, в 12 часов 45 минут на 1524 км федеральной автодороги М-5.

Столкнись пять автотранспортных средств: фура Volvo, КАМАЗ, грузовая ГАЗель, фура Scania, легковой автомобиль Nissan .

Погибших нет, пострадало 2 человека.

Пострадавшие (водитель, пассажир грузовой ГАЗели) доставлены в уфимские больницы.

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