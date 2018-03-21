Сразу 5 машин столкнулись в Иглинском районе
Крупное ДТП произошло сегодня, 21 марта, в 12 часов 45 минут на 1524 км федеральной автодороги М-5.
Крупное ДТП произошло сегодня, 21 марта, в 12 часов 45 минут на 1524 км федеральной автодороги М-5.
Столкнись пять автотранспортных средств: фура Volvo, КАМАЗ, грузовая ГАЗель, фура Scania, легковой автомобиль Nissan .
Погибших нет, пострадало 2 человека.
Пострадавшие (водитель, пассажир грузовой ГАЗели) доставлены в уфимские больницы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.