Хозяин подпольной нарколаборатории в Крыму едва не сгорел вместе с «товаром»

Источник: РИА "Новости"

Кустарный цех по производству наркотика располагался в одном из частных домовладений на окраине Симферополя.

«Во время спецоперации 38-летний подозреваемый облил стол, оборудование и материалы для изготовления порошка горючим веществом и поджог лабораторию. Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду фигуранта и женщины, которая там находилась. Лишь благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников, которые с помощью троса сорвали решетки с окна домовладения и проникли внутрь, удалось локализовать пожар, а также спасти от огня людей», — рассказала официальный представитель МВД.

Сотрудники полиции и МЧС приняли меры к тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.

В результате обыска правоохранители изъяли остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков. Кроме того, в сохранившейся сумке, принадлежащей задержанному, сотрудники полиции нашли записи с алгоритмом проведения химических экспериментов.