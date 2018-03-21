Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ФРГ сразу ответили Киеву за попытку запретить поездки в Крым
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Семеро детей пострадали при стрельбе в школе
Самые необычные вокзалы мира
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Сакура в цвету
, источник: РИА Крым

Хозяин подпольной нарколаборатории в Крыму едва не сгорел вместе с «товаром»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, в которой проводился синтез амфетамина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Кустарный цех по производству наркотика располагался в одном из частных домовладений на окраине Симферополя.

«Во время спецоперации 38-летний подозреваемый облил стол, оборудование и материалы для изготовления порошка горючим веществом и поджог лабораторию. Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду фигуранта и женщины, которая там находилась. Лишь благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников, которые с помощью троса сорвали решетки с окна домовладения и проникли внутрь, удалось локализовать пожар, а также спасти от огня людей», — рассказала официальный представитель МВД.

Сотрудники полиции и МЧС приняли меры к тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.

В результате обыска правоохранители изъяли остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного производства наркотиков. Кроме того, в сохранившейся сумке, принадлежащей задержанному, сотрудники полиции нашли записи с алгоритмом проведения химических экспериментов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по подозрению в незаконном производстве наркотических средств в крупном размере и в применении насилия в отношении представителя власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Посол Британии не придет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь