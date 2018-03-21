Жительница Кубани обвиняется в покушении на убийство адвоката

По версии следствия, 29 июня 2017 года у женщины возник конфликт с 36-летним адвокатом, который ранее представлял ее интересы в ходе бракоразводного процесса. И она решила его убить.

Женщина пришла в кабинет адвоката и несколько раз ударила его ножом в центральную область грудной клетки и в теменно-затылочную часть головы.

Мужчина, несмотря на ранения, схватил нападавшую и выбил из ее рук нож. Женщина, запрыгнув на стол, несколько раз ударила ногами по голове адвоката. Однако ему удалось выбежать из кабинета и позвать на помощь.