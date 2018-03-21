Жительница Кубани обвиняется в покушении на убийство адвоката
43-летняя жительница Новороссийска напала с ножом на адвоката, который защищал ее при разводе.
43-летняя жительница Новороссийска напала с ножом на адвоката, который защищал ее при разводе.
По версии следствия, 29 июня 2017 года у женщины возник конфликт с 36-летним адвокатом, который ранее представлял ее интересы в ходе бракоразводного процесса. И она решила его убить.
Женщина пришла в кабинет адвоката и несколько раз ударила его ножом в центральную область грудной клетки и в
Мужчина, несмотря на ранения, схватил нападавшую и выбил из ее рук нож. Женщина, запрыгнув на стол, несколько раз ударила ногами по голове адвоката. Однако ему удалось выбежать из кабинета и позвать на помощь.
Прокуратурой города уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу. Обвиняемая заключена под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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