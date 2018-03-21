В Самаре нашлась пропавшая больше недели назад 14-летняя девочка
Подробности того, где она пропадала, как обычно, не сообщаются.
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Подробности того, где она пропадала, как обычно, не сообщаются.
В Самаре благополучно завершились поиски 14-летней Софьи И., которая с 12 марта перестала выходить на связь с родственниками Как вчера, 20 марта, сообщили волонтеры ДПСО «Лиза Алерт», девочка нашлась, она жива и здорова. Подробности того, где она пропадала больше недели, как обычно, не сообщаются.
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