В Самаре нашлась пропавшая больше недели назад 14-летняя девочка

В Самаре благополучно завершились поиски 14-летней Софьи И., которая с 12 марта перестала выходить на связь с родственниками Как вчера, 20 марта, сообщили волонтеры ДПСО «Лиза Алерт», девочка нашлась, она жива и здорова. Подробности того, где она пропадала больше недели, как обычно, не сообщаются.