Одну из улиц в Геленджике оцепили из-за подозрительного предмета
КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Полицейские в Геленджике (Краснодарский край) оцепили улицу Херсонскую
КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Полицейские в Геленджике (Краснодарский край) оцепили улицу Херсонскую
«Около 10 часов сегодня в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, похожем на гранату. <…> Позже выехал сотрудник военкомата и определил, что подозрительный предмет, предположительно, является ручной гранатой Ф-1», — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники войсковой части и вывезли гранату для утилизации.
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