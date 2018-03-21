В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в «Ядрово»
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Школы и детские сады Волоколамского района работают в штатном режиме, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Школы и детские сады Волоколамского района работают в штатном режиме, сообщили «Интерфаксу» в
«Никакого распыления газового баллончика у нас не было», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне. Выявлен и ликвидирован источник газа.
Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут.
Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе № 2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.
Между тем местные жители рассказали «Интерфаксу», что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.
Скандал
16 марта на полигоне «Ядрово» произошло несколько залповых выбросов сероводорода.
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