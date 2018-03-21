Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
Игра на обострение: какую политику поддержали выбравшие Путина
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
45Состоялись выборы президента России
, источник: Интерфакс

В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в «Ядрово»

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Школы и детские сады Волоколамского района работают в штатном режиме, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе местной администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Никакого распыления газового баллончика у нас не было», — сказал собеседник агентства.

Читайте также
Баллончик или свалка? В подмосковном Волоколамске в больницу попали 20 школьников

Он отметил, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне. Выявлен и ликвидирован источник газа.

Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут.
Пресс-служба администрации Волоколамского района

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе № 2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Между тем местные жители рассказали «Интерфаксу», что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Читайте также
Самая низкая явка избирателей в Подмосковье зафиксирована в Волоколамском районе

Скандал из-за мусорного полигона «Ядрово» произошел в Волоколамском районе Подмосковья начале марта. Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу «Ядрово». Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем, подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона «Ядрово» на окружающую среду.

16 марта на полигоне «Ядрово» произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
В Германии из Карла Маркса сделали светофорного человечка (фото)
Посол Британии не придет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь