В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в «Ядрово»

Источник: РИА "Новости"

«Никакого распыления газового баллончика у нас не было», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне. Выявлен и ликвидирован источник газа.

Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут. Пресс-служба администрации Волоколамского района

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе № 2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Между тем местные жители рассказали «Интерфаксу», что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

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Скандал из-за мусорного полигона «Ядрово» произошел в Волоколамском районе Подмосковья начале марта. Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу «Ядрово». Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем, подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона «Ядрово» на окружающую среду.