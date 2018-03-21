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18:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Братске разыскивают водителя, сбившего 34-летнюю женщину

ДТП произошло ранним утром на улице Рябикова.

В Братске около восьми часов утра случилось ДТП на улице Рябикова. Под колеса автомобиля попала 34-летняя местная жительница.

— Женщина шла со стороны улицы Гагарина к улице Курчатова по левому краю дороги, навстречу машинам, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Она почувствовала удар сзади по ногам и упала на землю. Водитель выскочил из салона, помог ей подняться и отвез в городскую больницу, а потом уехал. В полицию он не обратился.

Стражи порядка ищут свидетелей и очевидцев ДТП, чтобы разобраться в обстоятельствах. Всех, кто видел момент аварии, просят обратиться в полицию.

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