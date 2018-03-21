В Братске разыскивают водителя, сбившего 34-летнюю женщину

— Женщина шла со стороны улицы Гагарина к улице Курчатова по левому краю дороги, навстречу машинам, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Она почувствовала удар сзади по ногам и упала на землю. Водитель выскочил из салона, помог ей подняться и отвез в городскую больницу, а потом уехал. В полицию он не обратился.