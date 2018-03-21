В Братске разыскивают водителя, сбившего 34-летнюю женщину
ДТП произошло ранним утром на улице Рябикова.
ДТП произошло ранним утром на улице Рябикова.
В Братске около восьми часов утра случилось ДТП на улице Рябикова. Под колеса автомобиля попала 34-летняя местная жительница.
— Женщина шла со стороны улицы Гагарина к улице Курчатова по левому краю дороги, навстречу машинам, — сообщает
Стражи порядка ищут свидетелей и очевидцев ДТП, чтобы разобраться в обстоятельствах. Всех, кто видел момент аварии, просят обратиться в полицию.
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