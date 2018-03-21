В Петербурге трое в масках совершили дерзкий налет на овощебазу
Грабители похитили более одного миллиона рублей, оставив сотрудников фирмы без зарплаты.
Грабители похитили более одного миллиона рублей, оставив сотрудников фирмы без зарплаты.
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Нападение произошло на фирму по продаже овощей и фруктов во Фрунзенском районе. Трое неизвестных преступников в масках вошли в помещение базы на Софийской улице, 95. Они проникли к бухгалтерию, где находились две женщины. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и газовым баллончиком, преступники похитили более 1 миллиона рублей.
Эти деньги были заработной платой сотрудников фирмы. Сейчас полиция устанавливает точный ущерб. Оперативные сотрудники разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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