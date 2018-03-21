В Крыму два рейсовых автобуса попали в ДТП

Так, по их словам, первая авария с участием рейсового автобуса, следовавшего из Керчи, произошла на трассе Керчь — Феодосия. Общественный транспорт столкнулся с КамАЗом.

Кроме того, авария с участием маршрутного автобуса произошла в Симферополе. Там, в районе Бородинского кольца столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2103. Это, как отмечают очевидцы, привело к крупному затору на дороге.

ДТП в Симферополе с участием пассажирского автобуса и легкового авто.