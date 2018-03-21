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, источник: РИА Крым

В Крыму два рейсовых автобуса попали в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В среду днем в Симферополе и на трассе Керчь — Феодосия два пассажирских автобуса стали участниками ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, по их словам, первая авария с участием рейсового автобуса, следовавшего из Керчи, произошла на трассе Керчь — Феодосия. Общественный транспорт столкнулся с КамАЗом.

Кроме того, авария с участием маршрутного автобуса произошла в Симферополе. Там, в районе Бородинского кольца столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2103. Это, как отмечают очевидцы, привело к крупному затору на дороге.

ДТП в Симферополе с участием пассажирского автобуса и легкового авто.

В пресс-службе крымского ГИБДД РИА Новости Крым сообщили, что в настоящее время уточняют информацию о происшествиях. «В городе Симферополе на место (ДТП — ред.) выезжали сотрудники ГИБДД», — отметили в ведомстве.

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