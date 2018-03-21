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, источник: Вести.Ru

Баллончик или свалка? В подмосковном Волоколамске в больницу попали 20 школьников

В одной из школ подмосковного Волоколамска, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке «Ядрово», с признаками отравления госпитализированы 23 ученика. При этом официально информация о госпитализации детей пока не подтверждена, как и сообщения о распылении газового баллончика.

«Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

При этом источник уточнил, что информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения.

По его словам, очевидно, причина — резкий запах сероводорода.

Замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова, в свою очередь, также сообщила, что «в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода».

«Мы считаем, что причина — свалка «Ядрово», — заявила она. По ее словам, «никаких ЧП в школах не было». «Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую», — сказала Волкова.

Сейчас ситуация находится под контролем. Министерство образования и МЧС оповещены о сложившейся ситуации.

Начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев, со своей стороны, также опроверг информацию ряда СМИ, что якобы дети пострадали от распыления газового баллончика.

По его словам, а городе утром стоял неприятный запах. «Из-за этого некоторые обеспокоенные родители забирали своих детей из школы и отвозили в приемное отделение медицинских учреждений на осмотр», — сказал он При этом Полежаев заявил, что «случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было».

Пресс-служба администрации Волоколамского района также не подтверждает информацию о возможной госпитализации детей или распылении баллончика в школе, а пресс-служба Минздрава Подмосковья не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что местные жители жалуются на невозможные условия жизни вблизи свалки «Ядрово» и неприятный запах. В начале марта в Волоколамском районе прошли митинг. Люди требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.

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