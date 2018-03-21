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, источник: РИА Новости

В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Дерево упало на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону, женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС города.

Источник: РИА Новости

«В 11.56 мск среды поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской на человека упало дерево… Девушка погибла, мужчина получил травмы мягких тканей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.

Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23−28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.

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