В центре Ростова-на-Дону дерево насмерть придавило женщину

«В 11.56 мск среды поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской на человека упало дерево… Девушка погибла, мужчина получил травмы мягких тканей», — сказал собеседник агентства.

Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23−28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.