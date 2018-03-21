В Казани задержан серийный вор за кражу на 300 тысяч рублей

При этом промышлял злоумышленник в разных местах — развлекательных заведениях, в гостиницах, кафе и салонах красоты. Он совершал кражи, когда рядом не было свидетелей, тем не менее он все же попал в объектив камеры видеонаблюдения. В итоге потерпевшими признаны 20 человек, а сумма причиненного им ущерба превысила 300 тысяч рублей.