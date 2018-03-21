В Казани задержан серийный вор за кражу на 300 тысяч рублей
С ноября 2017 года в полицию Казани начали поступать заявления от горожан о кражах. Добычей воришки становились сумки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.
С ноября 2017 года в полицию Казани начали поступать заявления от горожан о кражах. Добычей воришки становились сумки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.
При этом промышлял злоумышленник в разных местах — развлекательных заведениях, в гостиницах, кафе и салонах красоты. Он совершал кражи, когда рядом не было свидетелей, тем не менее он все же попал в объектив камеры видеонаблюдения. В итоге потерпевшими признаны 20 человек, а сумма причиненного им ущерба превысила 300 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого в серии краж и задержали его по месту жительства. 41-летний ранее уже не раз судимый казанец свою вину признал полностью.
— Похищенное злоумышленник в основном сбывал в ломбарды, а деньги тратил на себя. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас задержанный заключен под стражу, — сообщают в УМВД Казани.
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