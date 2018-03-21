Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ФРГ сразу ответили Киеву за попытку запретить поездки в Крым
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
, источник: Известия

Полиция задержала двух учениц после стрельбы в Шадринской школе

Полиция задержала двух учениц Шадринской школы, одна из которых устроила стрельбу. Об этом порталу iz.ru заявила уполномоченный по правам ребенка Курганской области Алена Лопатина.

Источник: Reuters

Утром 21 марта в одной из школ Шадринска учащаяся седьмого класса открыла огонь по одноклассникам из пневматического оружия. Инцидент во время урока географии. Когда учитель вышел из кабинета, чтобы проводить другого ребенка к врачу, 13-летняя девочка закрыла дверь и начала стрелять по одноклассникам. Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, именно вторая девочка попросила преподавателя выйти из класса. Всего пострадали семь человек, одного из пострадавших увезла «скорая». Серьезных ранений никто не получил, ученики отделались ссадинами и синяками.

Сейчас в полиции находятся две девочки. Надо сказать, что перестрелки никакой не было. Были выстрелы только из одного пневматического пистолета. Предварительная причина ЧП — неприязнь между одноклассниками. Дальше будет разбираться следствие. Психологическая помощь этим девочкам будет оказана. Если юридическое сопровождение потребуется, то это же будет оказано.
Алена Лопатина
уполномоченный по правам ребенка Курганской области

Обе задержанные отправлены на медицинское освидетельствование, после чего будет принято решение о их дальнейшей судьбе, добавил уполномоченный по правам ребенка.

В настоящее время я нахожусь в полиции Шадринска, где состоялся разговор с детьми. Сейчас планируем поехать с детьми к врачам для освидетельствования. Необходимо выяснить их состояние здоровья. И дальнейшие действия будем предпринимать исходя из состояния здоровья детей.
Алена Лопатина
уполномоченный по правам ребенка Курганской области

По словам уполномоченного по правам ребенка, по поручению губернатора в Шадриск выехали представители Департамента образования и УВД. В данный момент они выясняют причины ЧП.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему ПАСЕ грозит кризис из-за отказа России платить
С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Климатологи объяснили различие климатической и календарной весны
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Матвиенко сделала сенатору замечание из-за критики Мединского
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь