Полиция задержала двух учениц после стрельбы в Шадринской школе

Утром 21 марта в одной из школ Шадринска учащаяся седьмого класса открыла огонь по одноклассникам из пневматического оружия. Инцидент во время урока географии. Когда учитель вышел из кабинета, чтобы проводить другого ребенка к врачу, 13-летняя девочка закрыла дверь и начала стрелять по одноклассникам. Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, именно вторая девочка попросила преподавателя выйти из класса. Всего пострадали семь человек, одного из пострадавших увезла «скорая». Серьезных ранений никто не получил, ученики отделались ссадинами и синяками.