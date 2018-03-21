Два уголовных дела возбуждены по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Омске

Как сообщила в среду ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова, оба дела переданы следственным органам после того, как 21 марта в больнице от многочисленных ожогов скончалась хозяйка квартиры.

«Два уголовных дела по статьям УК РФ “Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности” и “Уничтожение имущества по неосторожности” было возбуждено органами полиции. Дела были переданы следственным органам в связи с резонансностью происшествия и тем, что хозяйка квартиры скончалась в больнице», — сообщила Болдинова.

Читайте также В Омске расследуют взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажке

Взрыв газа произошел 17 марта около 17:00 (14:00 мск) на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 3-я Молодежная в Омске. Взрывом выбиты стекла на нескольких этажах, возник пожар. Прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы эвакуировали 85 человек.

В результате взрыва пострадали пять человек, госпитализированы две женщины. Хозяйка квартиры, у которой были ожоги 85% тела, 21 марта скончалась, не приходя в сознание. Еще у одной женщины на фоне хронических заболеваний произошел скачок давления, она также госпитализирована.