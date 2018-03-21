В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пятьдесят детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из- за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пятьдесят детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из- за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы.
Об этом сообщили в среду ТАСС в
«По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований», — уточнили в Минздраве Подмосковья, добавив, что специалисты не связывают обращения с местным полигоном бытовых отходов «Ядрово».
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в муниципалитете были госпитализированы 23 ученика с признаками отравления предположительно
Все обратившиеся к врачам дети сдали кровь на для исследования. Также в Волоколамск выехала бригада специалистов из Московского областного
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.