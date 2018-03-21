В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований», — уточнили в Минздраве Подмосковья, добавив, что специалисты не связывают обращения с местным полигоном бытовых отходов «Ядрово».

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в муниципалитете были госпитализированы 23 ученика с признаками отравления предположительно из-за резкого запаха сероводорода, который входит в состав свалочного газа. Пресс-служба местной администрации подтвердила, что ночью с 20 на 21 марта произошел очередной залповый выброс этого газа с полигона «Ядрово».

В пресс-службе Минздрава Подмосковья добавили, что, помимо пятерых госпитализированных детей, еще четверо с сыпью на коже были осмотрены дерматологом.