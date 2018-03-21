Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
Как собственный дом убивает вас
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
, источник: ТАСС

В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пятьдесят детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из- за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Читайте также
Песков: Путин в курсе проблем со свалками в Подмосковье

«По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований», — уточнили в Минздраве Подмосковья, добавив, что специалисты не связывают обращения с местным полигоном бытовых отходов «Ядрово».

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в муниципалитете были госпитализированы 23 ученика с признаками отравления предположительно из-за резкого запаха сероводорода, который входит в состав свалочного газа. Пресс-служба местной администрации подтвердила, что ночью с 20 на 21 марта произошел очередной залповый выброс этого газа с полигона «Ядрово».

В пресс-службе Минздрава Подмосковья добавили, что, помимо пятерых госпитализированных детей, еще четверо с сыпью на коже были осмотрены дерматологом.

Все обратившиеся к врачам дети сдали кровь на для исследования. Также в Волоколамск выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, в состав которого входят инфекционист и невролог.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Сколько детей пострадали при стрельбе в курганской школе
Путин все объяснил Макрону по делу Скрипаля
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Климатологи объяснили различие климатической и календарной весны
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Матвиенко сделала сенатору замечание из-за критики Мединского
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь