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, источник: Вести - Пермь

Арестован подозреваемый в жестоком убийстве женщины

Труп своей жертвы мужчина упаковал в пакет и выбросил в мусорный контейнер.

Мотовилихинский районный суд Перми арестовал мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве. Труп своей жертвы он упаковал в пакет и выбросил в мусорный контейнер. 17 марта тело женщины обнаружили прохожие. Благодаря розыскной собаке полицейские установили микрорайон, откуда было вывезено тело. Оперативным путем сыщики получили информацию, в каком доме проживает убийца. Мужчина был задержан в собственной квартире. В его жилище были обнаружены следы крови. В руки полицейских попала запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина тащит пакет с трупом в сторону мусорных баков. Личность женщины установлена. Погибшая проживала в микрорайоне Вышка-2, недалеко от дома подозреваемого. Мотивы и способ убийства следствие пока не разглашает.

Артем Бурайкин, следователь СО по Мотовилихинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: «В ходе расследования уголовного дела, проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что потерпевшая могла распивать алкогольные напитки в одной из квартир микрорайона Вышка-2. Данная квартира была осмотрена. Были обнаружены следы крови. В связи с чем хозяин квартиры был задержан».

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