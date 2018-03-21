Арестован подозреваемый в жестоком убийстве женщины

Мотовилихинский районный суд Перми арестовал мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве. Труп своей жертвы он упаковал в пакет и выбросил в мусорный контейнер. 17 марта тело женщины обнаружили прохожие. Благодаря розыскной собаке полицейские установили микрорайон, откуда было вывезено тело. Оперативным путем сыщики получили информацию, в каком доме проживает убийца. Мужчина был задержан в собственной квартире. В его жилище были обнаружены следы крови. В руки полицейских попала запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина тащит пакет с трупом в сторону мусорных баков. Личность женщины установлена. Погибшая проживала в микрорайоне Вышка-2, недалеко от дома подозреваемого. Мотивы и способ убийства следствие пока не разглашает.