В Петербурге несостоявшийся работник обещал взорвать Балтийский завод

В первый же день мужчина потерпел на новом поприще неудачу и оказался в отделе полиции за громкие заявления, что все взлетит на воздух.

Как сообщили 21 марта в управлении Росгвардии по городу и Ленобласти, утром во вторник на Балтийский завод, что на Кожевенной линии Васильевского острова, пришел 25-летний соискатель. Мужчина зашел в отдел кадров, чтобы обсудить трудоустройство. Там у него вспыхнула ссора с работниками завода. Причины перепалки до конца не ясны, однако в финале несостоявшийся заводчанин пообещал взорвать негостеприимное предприятие. Сделал он это настолько убедительно, что перепуганные сотрудники вызвали на место правоохранительные органы.