Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Слава пришла к актеру с ролью, которую он категорически не хотел
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
, источник: Фонтанка

В Петербурге несостоявшийся работник обещал взорвать Балтийский завод

Житель Петербурга безуспешно попытался связать свою жизнь с судостроением и теперь может получить уголовное дело.

Источник: Reuters

В первый же день мужчина потерпел на новом поприще неудачу и оказался в отделе полиции за громкие заявления, что все взлетит на воздух.

Как сообщили 21 марта в управлении Росгвардии по городу и Ленобласти, утром во вторник на Балтийский завод, что на Кожевенной линии Васильевского острова, пришел 25-летний соискатель. Мужчина зашел в отдел кадров, чтобы обсудить трудоустройство. Там у него вспыхнула ссора с работниками завода. Причины перепалки до конца не ясны, однако в финале несостоявшийся заводчанин пообещал взорвать негостеприимное предприятие. Сделал он это настолько убедительно, что перепуганные сотрудники вызвали на место правоохранительные органы.

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, у которого не оказалось при себе ничего опасного, и доставил в 37 отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Законодательная криптовалютная коррупция
Привет из 39 пуль на Коломяжском
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Климатологи объяснили различие климатической и календарной весны
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Матвиенко сделала сенатору замечание из-за критики Мединского
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь