​В Сочи погиб человек, сорвавшись с фасада вокзала

16 февраля один из специалистов ООО «Фаворит М» производил на вокзале обслуживание наружных блоков кондиционеров. При спуске с вышки без использования страховки он сорвался с высоты более 5 метров и получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, он скончался.