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15:59 (мск), источник: Югополис

​В Сочи погиб человек, сорвавшись с фасада вокзала

Несчастный случай произошел на вокзале станции Адлер.

16 февраля один из специалистов ООО «Фаворит М» производил на вокзале обслуживание наружных блоков кондиционеров. При спуске с вышки без использования страховки он сорвался с высоты более 5 метров и получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, он скончался.

По информации пресс-службы Южного СУТ СК РФ, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего главного инженера ООО «Фаворит М».

Во время происшествия он, по данным пресс-службы, находился при исполнении своих должностных обязанностей, был ответствен за безопасное производство работ на высоте и дал устное указание специалистам по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования.

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