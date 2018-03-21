В Сочи погиб человек, сорвавшись с фасада вокзала
Несчастный случай произошел на вокзале станции Адлер.
Несчастный случай произошел на вокзале станции Адлер.
16 февраля один из специалистов ООО «Фаворит М» производил на вокзале обслуживание наружных блоков кондиционеров. При спуске с вышки без использования страховки он сорвался с высоты более 5 метров и получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, он скончался.
По информации
Во время происшествия он, по данным
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