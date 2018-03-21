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, источник: ИА Башинформ

В Башкирии сократилось число отравлений алкоголем

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии зафиксировано снижение реализации нелегального алкоголя и случаев отравления им. Информация об этом была представлена на заседании рабочей группы Госсобрания под председательством Рашита Хайруллина. Парламентарии обсудили меры по контролю за качеством алкогольной продукции и ценами на продукты питания.

Ситуацию в республике подробно проанализировали заместитель председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Валерий Белов и врио заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Фанис Халиков. Было отмечено, что по итогам прошлого года в республике наблюдается снижение числа случаев реализации нелегальной алкогольной продукции, чему во многом способствовало внедрение системы ЕГАИС и ужесточение штрафов за нарушения в данной сфере. Сократилось число отравлений алкоголем до трех человек на 100 тысяч населения. Ранее этот показатель был 3,6 на 100 тысяч.

В минувшем году контрольными мероприятиями по данному направлению в республике было охвачено более пяти тысяч объектов торговли, выявлено 389 нарушений. Также осуществлялся мониторинг сайтов, реализующих алкоголь через интернет. За различные нарушения 47 веб-ресурсов были закрыты.

Участники заседания обсудили возможные пути совершенствования федерального и регионального законодательства в целях пресечения оборота нелегальной алкогольной продукции и сведения к минимуму числа нарушений в области торговли алкоголем.

«В том числе необходимы меры, которые удерживали бы объекты торговли от реализации алкоголя без лицензий, — отметил Рашит Хайруллин. — При необходимости парламент республики мог бы подготовить соответствующую законодательную инициативу в Госдуму».

Валерий Белов ознакомил участников встречи с состоянием цен на рынке продовольственных товаров, с результатами контрольных мероприятий в данной сфере.

«Мы наблюдаем существенные колебания цен на рынке продуктов питания. При этом зачастую сложно объяснить удорожание тех или иных продуктов. Особенно это касается той продукции, которая произведена на территории республики и для хранения которой созданы необходимые условия, — прокомментировал Рашит Хайруллин. — Задача нашей рабочей группы — дать рекомендации соответствующим органам для стабилизации обстановки, а при необходимости — выработать законодательные решения».

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