В Башкирии сократилось число отравлений алкоголем

Ситуацию в республике подробно проанализировали заместитель председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Валерий Белов и врио заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Фанис Халиков. Было отмечено, что по итогам прошлого года в республике наблюдается снижение числа случаев реализации нелегальной алкогольной продукции, чему во многом способствовало внедрение системы ЕГАИС и ужесточение штрафов за нарушения в данной сфере. Сократилось число отравлений алкоголем до трех человек на 100 тысяч населения. Ранее этот показатель был 3,6 на 100 тысяч.

В минувшем году контрольными мероприятиями по данному направлению в республике было охвачено более пяти тысяч объектов торговли, выявлено 389 нарушений. Также осуществлялся мониторинг сайтов, реализующих алкоголь через интернет. За различные нарушения 47 веб-ресурсов были закрыты.

Участники заседания обсудили возможные пути совершенствования федерального и регионального законодательства в целях пресечения оборота нелегальной алкогольной продукции и сведения к минимуму числа нарушений в области торговли алкоголем.

«В том числе необходимы меры, которые удерживали бы объекты торговли от реализации алкоголя без лицензий, — отметил Рашит Хайруллин. — При необходимости парламент республики мог бы подготовить соответствующую законодательную инициативу в Госдуму».

Валерий Белов ознакомил участников встречи с состоянием цен на рынке продовольственных товаров, с результатами контрольных мероприятий в данной сфере.