В Петербурге «звезду эстрады» поместили в психбольницу
Девушка приехала из Новгородской области, чтобы покорить сцену.
Девушка приехала из Новгородской области, чтобы покорить сцену.
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24-летняя жительница деревни из Новгородской области сбежала из специального учреждения в Великом Новгороде. Девушка решила отправиться в
До Северной столицы она добралась на перекладных. Примерно месяц будущая звезда
По словам следователей, она была в полном отчаянии. Выяснилось, что несостоявшуюся певицу уже объявили в федеральный розыск. При этом она числиться как психически больная, находящаяся в беспомощном состоянии.
Девушку госпитализировали в Психиатрическую больницу № 3 имени
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