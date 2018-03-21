Более 300 автомобилей изъяли по делу о мошенничестве в Петербурге
Сотрудники МВД России во время операции по пресечению противоправной деятельности сотрудников автосалонов в
Сотрудники МВД России во время операции по пресечению противоправной деятельности сотрудников автосалонов в
Как сообщалось ранее, злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких «офисах», а также подписывали якобы договоры
«В результате масштабных
По словам Волк, также были изъяты «специальные инструкции по психологическому воздействию на клиентов». «Эти инструкции менеджеры использовали для “обработки” граждан, склоняя их к заключению договоров», — сообщила она.
Кроме того, она добавила, что в настоящее время наложен арест на расчетные счета указанных автосалонов. Задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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