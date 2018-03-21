Более 300 автомобилей изъяли по делу о мошенничестве в Петербурге

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких «офисах», а также подписывали якобы договоры купли-продажи и создавали видимость оформления кредитных договоров.

«В результате масштабных следственно-оперативных мероприятий, в том числе обысков в семи петербургских автосалонах, входивших в преступную схему, сотрудники полиции изъяли 364 автомобиля, бухгалтерскую документацию, а также иные документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников», — сообщила она.

По словам Волк, также были изъяты «специальные инструкции по психологическому воздействию на клиентов». «Эти инструкции менеджеры использовали для “обработки” граждан, склоняя их к заключению договоров», — сообщила она.

Кроме того, она добавила, что в настоящее время наложен арест на расчетные счета указанных автосалонов. Задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности.