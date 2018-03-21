Следователи проверят смерть ребенка в кризисном центре в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Смертью шестимесячного ребенка в социальном центре «Маленькая мама» занялись следователи. СУ по Кировскому району проводит доследственную проверку.

— Проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Назначена экспертиза, которая поможет установить обстоятельства и причины смерти ребенка, — говорят в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

Напомним, малыша не стало вчера утром. Около семи часов он, как обычно, проснулся. Его накормили и снова положили спать. А когда подошли к кроватке спустя три часа, ребенок уже не дышал.