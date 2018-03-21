Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ФРГ сразу ответили Киеву за попытку запретить поездки в Крым
Польза алкоголя: правда и вымыслы
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Квартира в голубых и бежевых тонах
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
, источник: Комсомольская правда

Следователи проверят смерть ребенка в кризисном центре в Петербурге

Полугодовалый малыш скончался утром 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

Смертью шестимесячного ребенка в социальном центре «Маленькая мама» занялись следователи. СУ по Кировскому району проводит доследственную проверку.

— Проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Назначена экспертиза, которая поможет установить обстоятельства и причины смерти ребенка, — говорят в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

Напомним, малыша не стало вчера утром. Около семи часов он, как обычно, проснулся. Его накормили и снова положили спать. А когда подошли к кроватке спустя три часа, ребенок уже не дышал.

В кризисном центре 17-летняя мама с малышом оказались из-за конфликта с бабушкой, которая, видимо, была не готова к рождению ребенка у собственной дочери. По предварительным данным, женщина просто выгнала их из дома.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Сборную России по футболу пять часов проверяли на допинг
3-летняя дочь Навки и Пескова стала моделью
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Климатологи объяснили различие климатической и календарной весны
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
В Волоколамске госпитализированы дети из-за симптомов отравления
Спорт
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА Четвёртый матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится вовсе не уверенной победой петербуржцев, а непрекращающейся бойней
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь