Следователи проверят смерть ребенка в кризисном центре в Петербурге
Полугодовалый малыш скончался утром 20 марта.
Полугодовалый малыш скончался утром 20 марта.
Смертью шестимесячного ребенка в социальном центре «Маленькая мама» занялись следователи. СУ по Кировскому району проводит доследственную проверку.
— Проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Назначена экспертиза, которая поможет установить обстоятельства и причины смерти ребенка, — говорят в
Напомним, малыша не стало вчера утром. Около семи часов он, как обычно, проснулся. Его накормили и снова положили спать. А когда подошли к кроватке спустя три часа, ребенок уже не дышал.
В кризисном центре 17-летняя мама с малышом оказались
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