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, источник: Кубань 24

В больнице Краснодара рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа

Сейчас пациенты проходят лечение в отделении травматологии и ортопедии.

Источник: Кубань 24

«Сразу после взрыва 10 марта бригада скорой медицинской помощи экстренно доставила двух братьев с места происшествия в детскую краевую клиническую больницу», — рассказали в пресс-службе больницы.

Мальчики поступили с травмами различной степени тяжести. У одного из них диагностировали закрытую черепно-мозговую травма, переломы поперечных отростков поясничных позвоночников и костей таза, открытый перелом берцовой кости и множественные ушибы. Второй ребенок поступил с сотрясением головного мозга, ушибом легких и рваной раной головы.

В течение суток дети находились в реанимационном отделении. Сейчас они находятся в отделении травматологии и ортопедии детской краевой клинической больницы и готовятся к выписке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек: двое детей 9 лет и 12 лет и мужчина. Он получил ожоги около 90% поверхности кожи и скончался позже в больнице.

По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь. Рабочие 12 марта приступили к разбору кровли дома. К вечеру 12 марта специалисты демонтировали несколько поврежденных плит перекрытия и практически завершили разбирать кровлю в четвертом подъезде дома. Жильцы третьего подъезда дома на Славянской 13 марта вернулись в квартиры.

МЧС признало непригодными для проживания поврежденные от взрыва квартиры.

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