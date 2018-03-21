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16:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском вузе прокомментировали сообщения о заболевшем туберкулёзом студенте

Информация о заболевании туберкулёзом студента Воронежского педагогического университета пока не подтвердилась, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» проректор по учебной работе вуза Наталья Соколова в среду, 21 марта.

Молодой человек находится на обследовании, и диагноз ему ставить преждевременно, отметили в вузе. Студент написал заявление на академический отпуск — на случай, если ему предстоит длительное лечение. Если же диагноз не подтвердится, то молодой человек подаст второй документ — о выходе из отпуска — и продолжит обучение.

В вузе добавили, что ждут диагноза от врачей. Студентов и преподавателей на обследования еще не отправляли — пока следят за своевременным предоставлением учащимися и педагогами результатов флюорографии.

Информация о том, что туберкулёзом заболели трое студентов разных трёх вузов — ВГУ, педагогического и технического университетов — появилась во вторник, 20 марта. По данным источника «Вести-Воронеж», студент из педагогического университета попал в больницу с подозрением на пневмонию. Однако медики стали склоняться к другому диагнозу — туберкулёз.

Ещё не зная о заболевании, молодой человек пришёл в школу для прохождения практики, и в первый день только контактировал с учителями. На второй и последующие дни практики студент не вышел.

Кроме того, туберкулёз в Воронеже диагностировали ещё у двоих студентов — по словам источника «Вести-Воронеж», они учатся в ВГУ и в техническом университете. Один из студентов уехал на лечение домой в Липецк.

В пресс-службе ВГУ корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили, что их студенты не попадали в больницу с подозрением на туберкулёз, с пресс-службой опорного вуза, в состав которого входит ВГТУ, связаться не удалось.

«Вести-Воронеж» также направили запрос в региональный департамент здравоохранения.

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