Две иномарки врезались в бетонные блоки, выпавшие из фуры под Кстовом
Блоки рассыпались на проезжую часть.
Блоки рассыпались на проезжую часть.
Крупная авария произошла
Авария произошла около пяти часов вечера во вторник, 20 марта 2018 года, на втором километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. 48-летний водитель большегруза «Исузу» со стажем девять лет допустил падение груза на проезжую часть, в результате чего следовавшие за ним автомобили «Киа» и «Сузуки» совершили наезд на бетонные плиты.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Сузуки» — 53-летний мужчина. Пострадавший получил ушиб головы, медицинская помощь была оказана мужчине на месте, после чего врачи отпустили его домой.
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