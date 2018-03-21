Две иномарки врезались в бетонные блоки, выпавшие из фуры под Кстовом

Крупная авария произошла из-за рассыпавшихся по дороге бетонных блоков в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около пяти часов вечера во вторник, 20 марта 2018 года, на втором километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. 48-летний водитель большегруза «Исузу» со стажем девять лет допустил падение груза на проезжую часть, в результате чего следовавшие за ним автомобили «Киа» и «Сузуки» совершили наезд на бетонные плиты.