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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Две иномарки врезались в бетонные блоки, выпавшие из фуры под Кстовом

Блоки рассыпались на проезжую часть.

Крупная авария произошла из-за рассыпавшихся по дороге бетонных блоков в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около пяти часов вечера во вторник, 20 марта 2018 года, на втором километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. 48-летний водитель большегруза «Исузу» со стажем девять лет допустил падение груза на проезжую часть, в результате чего следовавшие за ним автомобили «Киа» и «Сузуки» совершили наезд на бетонные плиты.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Сузуки» — 53-летний мужчина. Пострадавший получил ушиб головы, медицинская помощь была оказана мужчине на месте, после чего врачи отпустили его домой.

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