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, источник: Интерфакс

Выброс газа на полигоне «Ядрово». Обобщение

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — В ночь на среду был зафиксирован очередной выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Днем жители Волоколамска сообщили о сильном запахе, исходящем от полигона, стало известно о массовых обращениях детей за медицинской помощью.

Источник: РИА "Новости"

С чего все началось

Первоначально информированный источник сообщил «Интерфаксу», что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе № 2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

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Между тем местные жители рассказали «Интерфаксу», что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Волоколамские активисты также связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне «Ядрово». «На полигоне с утра был зафиксирован мощный выброс газа, и именно поэтому дети могли почувствовать себя плохо», — сказал собеседник агентства.

Выброс свалочного газа подтвердился

Позднее в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства сообщил, что в «Ядрово» работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован. «Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут», — добавили в пресс-службе.

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В управлении системой образования администрации Волоколамского района «Интерфаксу» сообщили о госпитализации четырех детей. «Баллончик в школе никто не распылял. Однако с утра в городе стоял запах неизвестного нам происхождения. В школе № 2 стало дурно четырем детям, для них вызвали бригаду скорой медицинской помощи и отвезли их в приемный покой», — сообщил собеседник агентства.

В Минздраве Московской области сообщили, что по состоянию на 13:00 в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка — по настоянию родителей для обследований.
Пресс-служба Минздрава Московской области

Отмечается, что четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

В пресс-службе также сообщили, что в Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ. По данным министерства, специалисты не связывают обращения за медицинской помощью с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово».

Реакция Кремля

Между тем в Кремле пока воздерживаются от каких-либо комментариев в связи с ситуацией в Волоколамске. «Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если вы говорите о том, что происходит прямо сейчас», — сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Я рекомендовал бы вам обратиться в соответствующие органы подмосковных властей», — добавил он.

Песков напомнил, что глава государства информируется о тех мерах, которые принимаются по решению вопросов, связанных с дальнейшим функционированием полигона.

«Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке тех проблем, которые имеются у этих двух регионов Российской Федерации. Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются, и они очень комплексные. Это очень серьезные планы», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Предыстория

Скандал из-за мусорного полигона «Ядрово» произошел в Волоколамском районе Подмосковья в начале марта. Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу «Ядрово».

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем, подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона «Ядрово» на окружающую среду.

Жители Волоколамска 9 марта продолжили акцию у въезда на полигон «Ядрово». Активисты сообщали о задержаниях среди участников акции.

16 марта на полигоне «Ядрово» произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.

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