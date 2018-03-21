Омич нашел гранату времен Первой мировой войны в своем дворе

Необычную находку сделал в центре Омска местный житель Степан Суворов. Мужчина разбирал сарай во дворе своего дома и обнаружил гранату. Сначала он даже не понял, что это такое, приняв боеприпас за предмет кухонной утвари.

— Когда я опознал в этом предмете гранату, я ее аккуратненько положил и в секунду оттуда удалился. Я решил, пусть с этим разбираются саперы. Было немножечко страшно, что рядом такие вещи, она же могла быть не одна, — цитирует «12 канал» Степана Суворова.

Прибывшие на место саперы эвакуировали семью из дома и только после этого занялись опасной находкой. Только после обследования экспертов стало ясно — это граната времен мировой войны. Она сильно проржавела и могла сработать в любой момент.