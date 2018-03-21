Омич нашел гранату времен Первой мировой войны в своем дворе
Специалисты говорят, она могла взорваться в любой момент.
Специалисты говорят, она могла взорваться в любой момент.
Необычную находку сделал в центре Омска местный житель Степан Суворов. Мужчина разбирал сарай во дворе своего дома и обнаружил гранату. Сначала он даже не понял, что это такое, приняв боеприпас за предмет кухонной утвари.
— Когда я опознал в этом предмете гранату, я ее аккуратненько положил и в секунду оттуда удалился. Я решил, пусть с этим разбираются саперы. Было немножечко страшно, что рядом такие вещи, она же могла быть не одна, — цитирует «12 канал» Степана Суворова.
Прибывшие на место саперы эвакуировали семью из дома и только после этого занялись опасной находкой. Только после обследования экспертов стало ясно — это граната времен мировой войны. Она сильно проржавела и могла сработать в любой момент.
Откуда в его сарае могла появиться граната, хозяин жилья не знает. Мужчине известно только то, что дом достался его деду, в 1942 году приехавшему из блокадного Ленинграда.
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