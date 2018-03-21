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16:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сотрудник исполкома Набережных Челнов Дмитриев признался, что брал взятки

(Набережные Челны, 21 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В уголовном деле сотрудника Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов Дмитрия Дмитриева появился новый эпизод, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель руководителя следственного отдела СУ СК России по Набережным Челнам Ильдар Шакиров.

Напомним, Дмитриев был задержан с поличным в собственном кабинете в момент получения 200 тысяч рублей, которые ему передал бизнесмен взамен на содействие при продлении разрешения на строительство складского помещения на территории БСИ.

Как стало известно, в деле Дмитриева появился еще один эпизод.

«Речь идет о передаче 50 тысяч рублей годом ранее тем же предпринимателем для достижения тех же целей. Дмитриев свою вину по обоим эпизодам признал. Ранее он свою причастность к преступлениям отрицал. По ходатайству следователя ему изменили меру пресечения — с нахождения в СИЗО на домашний арест. Чиновнику предъявлено обвинение», — сообщил Ильдар Шакиров.

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