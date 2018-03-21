Сотрудник исполкома Набережных Челнов Дмитриев признался, что брал взятки
(Набережные Челны, 21 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В уголовном деле сотрудника Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов Дмитрия Дмитриева появился новый эпизод, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель руководителя следственного отдела СУ СК России по Набережным Челнам Ильдар Шакиров.
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