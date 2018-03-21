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16:59 (мск), источник: Фонтанка

За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии

Растяжение связок пальца стало поводом для уголовного дела в отношении жителя Северной столицы. Нанесённый конечности урон оценили в реальный срок лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 21 марта, Армена Аракеляна признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

По информации следствия, в январе 2015 года ранее судимый Аракелян в подземном переходе на проспекте Ветеранов повздорил с полицейским. Пытаясь доказать свою правоту, мужчина ударил кулаком в плечо командира взвода отдельной роты ППСМ, затем толкнул его и «осуществил загиб пальца кисти руки, причинив растяжение связок пальца». Стража порядка признали потерпевшим.

Аракелян, долгое время находившийся в розыске, вину не признал. 15 марта Кировский районный суд назначил ему наказание в пяти лет колонии строго режима.

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