За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии
Растяжение связок пальца стало поводом для уголовного дела в отношении жителя Северной столицы. Нанесённый конечности урон оценили в реальный срок лишения свободы.
Растяжение связок пальца стало поводом для уголовного дела в отношении жителя Северной столицы. Нанесённый конечности урон оценили в реальный срок лишения свободы.
Как сообщили в
По информации следствия, в январе 2015 года ранее судимый Аракелян в подземном переходе на проспекте Ветеранов повздорил с полицейским. Пытаясь доказать свою правоту, мужчина ударил кулаком в плечо командира взвода отдельной роты ППСМ, затем толкнул его и «осуществил загиб пальца кисти руки, причинив растяжение связок пальца». Стража порядка признали потерпевшим.
Аракелян, долгое время находившийся в розыске, вину не признал. 15 марта Кировский районный суд назначил ему наказание в пяти лет колонии строго режима.
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